Metaller drohen mit Betriebsversammlungen

Die Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie gehen am kommenden Montag, 17. Oktober, in die 2. Runde. Sollte dann keine Einigung erreicht werden, wollen die Gewerkschaften zwischen dem 19. und 21. Oktober Betriebsversammlungen in allen Betrieben abhalten. Dieser Beschluss sei auf einer BetriebsrÀtekonferenz einstimmig gefasst worden, an der 1.800 Belegschaftsvertreterinnen und -vertreter teilgenommen hÀtten, teilten PRO-GE und GPA am Freitag mit.

"Die große Bereitschaft der BetriebsrĂ€tinnen und BetriebsrĂ€te, auch in den Betrieben gewerkschaftliche Maßnahmen zu setzen, zeigt uns, dass die Forderung nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt mehr als berechtigt ist", sagten die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl DĂŒrtscher (GPA) laut Aussendung.