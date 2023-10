Millionenpleite eines bekannten Medienlogistikers

Geschätzte 12 Millionen Euro Schulden

"Bekanntlich wurde bereits im J√§nner 2023 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung √ľber das Verm√∂gen des Unternehmens er√∂ffnet, in welchem die Gl√§ubiger einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % akzeptierten, wovon eine Teilquote von 10 % bereits an die Gl√§ubiger bezahlt wurde, w√§hrend die restlichen 10 % mit Ende des Jahres 2023 f√§llig gewesen w√§ren. Dieses Verfahren wurde formell am 19.06.2023 aufgehoben", hei√üt es weiter. "Unabh√§ngig vom nunmehrigen Konkursverfahren hatte das Unternehmen bereits Ende August dar√ľber informiert, dass der Gesch√§ftsbetrieb mit Jahresende 2023 eingestellt werden soll, nachdem der Versuch, einen Investor zu finden, gescheitert war."

Zur aktuellen H√∂he der Verbindlichkeiten liegen dem KSV1870 keine Angaben vor. Im ehemaligen Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung betrugen die zu ber√ľcksichtigenden Passiva rund zw√∂lf Millionen Euro.