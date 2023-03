Millionenpleite des Betreibers von fünf Restaurants

Kurzfristige Fortführung von drei Lokalen

Die Gasthäuser "Die Wirtschaft" in Altaussee und "Der Hofwirt" in Seekirchen sowie die Lokale "Gasthof zur Krippe" in Schwaz, "Der Kirchenwirt" in Absam und "Der Haller" in Hall.

Die Lokale "Die Wirtschaft" in Altaussee und "Der Hofwirt " in Seekirchen sind bereits geschlossen, da sich die Erwartungen die coronabedingten Ausfälle aufzuholen und die Rückstände aus den Vorperioden zu erwirtschaften nicht erfüllten".

"Nun gilt es nach rechtmäßiger Aufkündigung der Pachtverträge die ordnungsgemäße Rückgabe der Bestandobjekte bzw. die Übergabe an einen Neupächter zu veranlassen", heißt es weiter.

Der "Gasthof zur Krippe" in Schwaz, "Der Kirchenwirt" in Absam und "Der Haller" in Hall werden vorübergehend fortgeführt.

"Ziel ist einen geeigneten Nachfolger zu finden, der in die laufenden Verträge eintritt und für das Inventar eine angemessene Ablöse zahlt", so Creditreform. "Das Unternehmen ist nach Rückgabe der Lokale an die Pächter zu schließen, die Einbringung eines Sanierungsplans ist nicht vorgesehen. Das Gericht hat ein Verwertungsverfahren anzuordnen."

Die Passiva betragen rund eine Millionen Euro, die Aktiva werden mit rund 75.000 Euro beziffert.

Zum Insolvenzverwalter der R&A Gastro GmbH wurde der Rechtsanwalt Dr Herbert Matzunski bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen über den Österreichischen Verband Creditreform bis zum 08.05.2023 anmelden. Die Erste Gläubigerversammlung und die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 22.05.2023 am Landesgericht in Innsbruck statt.