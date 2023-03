Millionenpleite eines bekannten Schwertransporte-Unternehmens

Schwer- und Sondertransporte

Die HEAVYLOG Transport und Logistik GmbH wurde im Jahr 2007 gegründet und hat ihren Sitz in der Gemeinde Münchendorf. Die Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeit liegen bei der Schuldnerin in der Durchführung von Schwer- und Sondertransporten, in der Überführung von größeren Maschinen sowie in der Lagerlogistik. 2022 wurde der Umsatz auf zehn Millionen Euro gesteighert. Es sind insgesamt 78 Dienstnehmer von der Pleite betroffen. Es ist kein Dienstnehmerabbau geplant.