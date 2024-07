Big Brother im Handel: So werden Kunden in Geschäften überwacht

DMS bietet diese Technologie für Handelsunternehmen an. Etwa wenn eine Lebensmitteleinzelhandelskette anhand solcher Bewegungsmuster und Daten über die Warenkörbe seiner Kunden ein neues Layout für eine Supermarktfiliale entwickeln möchte.

Alter und Geschlecht werden gescannt

Während hierzulande durch die Frequenzmessung nur die Anzahl und Bewegung der Kunden gemessen wird, geht die Analyse der Kunden in anderen europäischen Ländern weiter.

In den Niederlanden, in der Schweiz und in Deutschland etwa nutzen einige Unternehmen moderne Kameratechniken, die jeden Kunden scannen, um mittels moderner Technologie das Alter und Geschlecht festzustellen. Auf diese Art können Unternehmen ihre Zielgruppe besser eingrenzen und das Sortiment daran anpassen.

Doch nicht nur das: In Geschäften, die mit Bildschirmen anstatt klassischen Plakaten ausgestattet sind, kann die dort gezeigte Werbung in Echtzeit auf die aktuelle Situation und Kundschaft angepasst werden.

So wird dort etwa nur Damenkleidung gezeigt, wenn sich hauptsächlich Frauen im Laden aufhalten oder Werbung für Regenschirme eingeblendet, wenn es draußen plötzlich zu regnen beginnt.