Handel: Zwei Drittel der Beschäftigten können sich Leben kaum leisten

Unterdurchschnittliche Arbeitszufriedenheit

In den vergangenen zehn Jahren war der Arbeitsklima Index im Handel stärkeren Schwankungen ausgesetzt als in den restlichen Branchen. Vor allem die „Corona-Delle“ war im Einzelhandel stark ausgeprägt. Aktuell liegt der Index in der Branche bei 104 Punkten und somit um einen Punkt niedriger als in den restlichen Branchen. Wesentlicher Faktor dafür ist die Unzufriedenheit mit dem Einkommen.