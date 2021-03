Häuser und Wohnungen wurden 2020 um 7,6 Prozent teurer

Bei den Landeshauptstädten stiegen die Preise von Wohnungen am stärksten in Salzburg (+13,6 %). In Graz zeigt die regionale Auswertung einen Anstieg von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in Innsbruck lag das Plus bei 3,0 Prozent und in Linz bei lediglich 0,8 Prozent.

Auch Wohnungen am Land gefragter

Vor allem Wohnungskäufe außerhalb des urbanen Raums haben im Jahr 2020 zugenommen. Laut Statistik Austria stiegen die Transaktionszahlen von Wohnungen im dünn besiedelten Raum im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent und in Gemeinden bzw. Städten und Vorstädten mittlerer Größe um 13 Prozent. Im dicht besiedelten Raum ging die Transaktionszahl von Wohnungen hingegen um 0,9 Prozent zurück.

Wie das Statistikamt erklärte, war die Preisdynamik bei Immobilien auch international vorläufigen Daten zufolge überdurchschnittlich hoch. Mit dem Plus von 7,8 Prozent lag Österreich über dem EU-Schnitt von 4,9 Prozent. Im Vergleich mit den sechs EU-Nachbarländern waren die Häuserpreisindexveränderungen nur in Tschechien (+8,2 %) und der Slowakei höher (+10,4 %). In Deutschland stiegen die Häuserpreise im Vergleich der ersten drei Quartale um 7,1 Prozent. Auch Slowenien, Ungarn und Italien wiesen mit 4,4 Prozent, 4,0 Prozent und 2,0 Prozent moderatere Immobilienpreisanstiege auf.