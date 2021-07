Wirtschaft nach Corona-Einbruch im Turbo-Modus

Die wirtschaftliche Entwicklung verlief in der gesamten Eurozone positiv. Nach Daten von Eurostat verzeichnete Österreich von April bis Juni das zweitstärkste Wachstum in der Eurozone nach Portugal (4,9 Prozent). Dass die Dynamik in Deutschland mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent hinter den Erwartungen zurückblieb, wird von Experten unter anderem auf Probleme bei den internationalen Lieferketten zurückgeführt.

Im Zuge des Aufschwunges entspannte sich auch die Lage am Arbeitsmarkt. In den 19 Ländern der Eurozone sind insgesamt 12,5 Millionen Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote fiel im Juni erneut auf 7,7 Prozent.

Ausblick mit Risiken

Für das gesamte Jahr erwarten das Institut für Höhere Studien (IHS) und die Industriellenvereinigung heuer ein Wirtschaftswachstum von etwa dreieinhalb Prozent. Das Wifo ist mit einem Plus von vier Prozent noch optimistischer, 2022 soll sich das Wachstum noch beschleunigen. Allerdings zeichnen sich auch Risiken ab. Eine weitere Welle der Corona-Pandemie, etwa durch die Delta-Variante, könnte die Erholung ausbremsen.