Chip-Mangel spitzt sich bei VW und Audi zu, auch Porsche warnt

Auch bei Audi macht sich der Chipmangel in den Werkshallen bemerkbar. Eine mittlere fünfstellige Zahl von Autos konnte deshalb in der ersten Jahreshälfte nicht gebaut werden. "Davon werden wir nur einen Teil aufholen können", sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger. Kurzarbeit sei auch im August und September möglich. "Die Situation ist volatil, so dass es immer wieder kurzfristig zu Produktionsausfällen kommen kann."

"Auf dem Boden bleiben"

In den ersten sechs Monaten lieferte die Marke mit den vier Ringen mit knapp 982.000 Fahrzeugen so viele Autos an die Kunden aus wie nie zuvor. Fast jedes zweite Fahrzeug ging nach China. Der Umsatz schnellte um gut zwei Fünftel auf 29,2 Mrd. Euro nach oben, der Betriebsgewinn verbesserte sich auf 3,1 Mrd. Euro, die Umsatzrendite stieg auf 10,7 Prozent.