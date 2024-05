Gold und Kupfer erreichen Rekorde

Der Goldpreis hat am Montag einen neuen Rekord erreicht. Der Preis für das Edelmetall stieg am Vormittag zeitweise bis auf 2.450,07 US-Dollar (2.259 Euro) je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Das sind gut 2 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis war bereits vor dem Wochenende merklich gestiegen. Im Februar hatte der Preis noch unter 2.000 Dollar gelegen.

Unterdessen hat auch das Industriemetall Kupfer einen neuen Rekord erreicht. Der Future für eine Tonne Kupfer stieg in London auf 11.101,50 Dollar. Die Erwartung von Angebotsengpässen hat laut Händlern mehr Finanzinvestoren in den Markt getrieben. Das knappe Angebot an Kupfererz habe Gerüchte über Produktionskürzungen der Kupferhütten angeheizt. Elektrische Fahrzeuge und die Infrastruktur für erneuerbare Energien brauchen in großem Umfang Kupfer. Die Nachfrage dürfte also hoch bleiben.