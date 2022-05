Gewinnabschöpfung: Nehammer verunsichert internationale Investoren

Als Bundeskanzler Karl Nehammer vergangene Woche ankündigte, dass Gewinne von Unternehmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft werden könnten, war Feuer am Dach. Der Kurs des börsennotierten Energieversorgers Verbund, an dem die Öffentliche Hand 80 Prozent hält, rasselte in den Keller.

„Der Schaden ist enorm. Ich gehe davon aus, dass es eine sprachliche Ungenauigkeit war“, sagt Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, zum KURIER. „Es ist ganz wichtig, dass von aller höchster Regierungsstelle eine Klarstellung zur Sicherheit des Investitions- und Wirtschaftsstandorts abgegeben wird. Das erwartet der Markt. Die internationalen Investoren sind verunsichert, der Kursverfall ging weiter.“

Gewinnabschöpfung heißt in der Börsensprache Dividendenausschüttung. Dem Staat stehe es jederzeit frei, die Dividendenpolitik an jenen Unternehmen zu bestimmen, an denen er maßgeblich beteiligt ist. Oder anders gesagt: Der Staat könne als Eigentümer die Dividenden ja auch erhöhen.

Ansonsten geht es der Wiener Börse und ihrer Schwester in Prag aber gut. Ziel ist es, deutlich stärker zu wachsen als Börsen ähnlicher Größen. Das sei gelungen. „Wir müssen diese überdurchschnittlichen Wachstumsraten erreichen, um mit den Großen wie Euronext, Nasdaq und der Deutschen Börsen-Gruppe Schritt zu halten. Und die wachsen erheblich und konstant“, sagt Boschan. „Es ist uns gelungen, die Wiener Börse bei den Anleihen unter den Marktführern in Europa zu platzieren.“ Im Vorjahr verdoppelte sich das Neulisting auf 7.000 Anleihen. Neu sind vor allem nachhaltige Anleihen nach den ESG-Kriterien, bei denen der Fokus auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolles Wirtschaften gelegt wird.