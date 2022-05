Warten auf Nehammers Energie-Sondersteuer

Noch extremer machen es die Griechen: Dort hat erst am Donnerstag der konservativer Regierungschef Kyriakos Mitsotakis angekĂĽndigt, dass die Unternehmen 90 Prozent der Gewinne, die ĂĽber dem Schnitt des Vorjahres liegen, gleich wieder an den Staat abliefern mĂĽssen. Mitsotakis will die Sonder-Einnahmen zur Abfederung der Teuerungen verwenden.

In Österreich sorgt in manchem Haushalt zudem Verwirrung, wieso der Strompreis derart in die Höhe geschnellt ist: Der Grund liegt in der "Merit Order“-Regelung, wonach das teuerste aber dennoch benötigte Kraftwerk (das sind jetzt eben die Gaskraftwerke) den Strompreis bestimmt – denn andernfalls gäbe es einen Blackout. Davon profitieren alle anderen Kraftwerke, da ja weder Donauwasser noch Wind teurer geworden ist.