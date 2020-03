Gesellschafter-Knoten gelöst: Bei den Casinos geht wieder was

Wer schon einmal im Casino war, der weiß, dass es dort mit der Stimmung mal bergauf, aber rasch auch wieder abwärts gehen kann – am Ende aber das entscheidend ist, womit man nach Hause geht.

Dieses Auf und Ab der Gefühle hat es in den vergangenen zehn Jahren auch bei den Casinos Austria gegeben: Große österreichische Glücksspiel-Lösung (Staat plus Novomatic), Einstieg der tschechischen Sazka-Gruppe, wechselnde Bündnisse und Dreiecksaffären unter den Gesellschaftern, Causa Sidlo samt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie kompletter Rückzug der Novomatic.

Ein Wunder beinahe, dass das Unternehmen so gut da steht und im ersten Halbjahr 2019 Umsatz und Ergebnis deutlich steigern konnte. Am Freitag dürften (mit Ausnahme der strafrechtlichen Fragen) viele Mühlsteine aus dem Weg geräumt worden sein. Denn die Republik und die tschechische Sazka – immer wieder ziemlich beste Feinde – sind ab sofort Freunde und per Syndikatsvertrag miteinander verbunden. Darauf haben sich ÖBAG-Chef Thomas Schmid und sein Gegenüber bei der Sazka, Robert Chvátal, geeinigt.