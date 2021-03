Geld bekommt in der EU ein Mascherl

Am Mittwoch 10.3. tritt die EU-Offenlegungsverordnung in Kraft. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt alle Finanzprodukte, wie zum Beispiel Fonds oder auch Lebensversicherungen, in einem dreistufigen System hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewertet werden. Ab Anfang 2022 müssen Anbieter Kunden sogar aktiv fragen, ob sie nachhaltige Finanzprodukte wünschen.

„Nachhaltigkeit ist ein Gebot der Stunde“ meint dazu Hannes Dolzer, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer (WKO). Das Interesse an entsprechenden Investmentmöglichkeiten sei "deutlich gestiegen" und dieser Trend dürfte durch die neue Regelung noch gestärkt werden. Schon jetzt würde etwa ein Drittel der Kunden für Nachhaltigkeit auch niedrigere Renditen in Kauf nehmen.

Farbschema

Konventionelle Geldanlagen ohne Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien gelten demnach als "grau". "Hellgrün" sind Finanzprodukte mit einer verpflichtenden Nachhaltigkeits-Strategie. Die höchste Stufe "dunkelgrün" bezeichnet Finanzprodukte mit einem messbaren Einfluss.