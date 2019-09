Im Soge des Greta-Effekts: Grüne Geldanlage boomt

„Was? Sie wollen Ihr Geld ökologisch und nachhaltig veranlagen? Das bringt doch keine Rendite.“ Es ist erst wenige Jahre her, dass mir mein Bankberater diese Antwort gab, als ich meinte, ich würde mein Geld gerne in einen Umweltfonds stecken. So eine Szene in einer österreichischen Bank ist inzwischen undenkbar. Denn nachhaltige Geldanlage ist gefragt wie nie. Und die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg gibt dem Trend zusätzlichen Schwung. Denn auch die Performance hinkt konventionellen Veranlagungen um nichts mehr nach.