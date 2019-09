Drei grüne Branchen mit Zukunft

Das beste Börsendebüt seit dem Jahr 2000: Der kalifornische Hersteller von fleischlosen Burgern, Beyond Meat, hat mit der Erstemission seiner Aktien Anfang Mai dieses Jahres denn Geschmack der Anleger exakt getroffen. Ein Plus von 163 Prozent legte die Aktie am ersten Handelstag hin. Und das, obwohl das Start-up Verluste schreibt und einen Quartalsumsatz von nur 67,3 Millionen Euro. An der Börse wird Beyond Meat derzeit mit dem 34-Fachen des Jahresumsatzes bewertet.

Wachstumschancen. Blickt man auf den fulminanten Kursanstieg der Beyond-Meat-Aktie, auf die hohe Bewertung des Unternehmens und die Verluste, scheint ein Einstieg derzeit nicht ratsam.