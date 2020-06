Galgenfrist für dayli läuft bis Freitag

Am Freitag sperrt die Drogeriemarktkette dayli endgültig zu. Das kann nur noch ein Investor abwenden, der quasi in letzter Minute eine Bankgarantie in Höhe von mehr als einer Million Euro für die Drogeriemarktkette auf den Tisch legt. Das heißt, er müsste sich bereit erklären, die Verluste, die täglich anfallen, zu tragen. Nur so kann sichergestellt werden, dass durch den Fortbetrieb nicht die Masse für die Gläubiger geschmälert wird.

KSV-Experte Otto Zotter schätzt, dass „täglich 100.000 Euro notwendig sind, um die Kosten, die der Betrieb verursacht, zu tragen“. Ein Geldgeber, der dafür geradesteht, hat sich in den vergangenen Wochen nicht gefunden. Selbst in involvierten Kreisen glaubt niemand mehr so recht an eine Rettung des Unternehmens. Die dayli-Geschäftsführung sowie Neo-Eigentümer Martin Zieger haben der Schließung schon zugestimmt – sofern nicht doch noch ein Investor einspringt.

Masseverwalter Rudolf Mitterlehner hat zuletzt versucht, mit einer weiteren Minus-40-Prozent-Aktion Geld in die Kassen zu spülen. Da das Sortiment aber mangels Nachschub immer kleiner und uninteressanter geworden ist, blieben die Einnahmen in den halb leeren Filialen weit hinter den Erwartungen zurück. „Wir können mit dem Schließungsantrag leider nicht mehr länger warten“, so der für die Fortführung zuständige Insolvenzverwalter Thomas Zeitler.