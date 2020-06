Täglich neues Verwirrspiel um Zukunft von dayli

Schlecker

Deutschland

Rudolf Haberleitner

Italien

Belgien

Luxemburg

Österreich

dayli

- Nach dem endgültigen Aus voninübernimmtüber die Restrukturierungsgesellschaft TAP 09 (TAP steht für Turnaround Platform) 1.350 Schlecker-Standorte inÖsterreich,, Polen,und. Allein inkönnen mehr als 3.000 Beschäftigte aufatmen, wenngleich die österreichische Schlecker-Tochter selbst von der Insolvenz nicht betroffen war. Die neuen Eigentümer geben der Drogeriekette den Namen daily. Aus markenrechtlichen Gründen wird der Name kurz später inumbenannt, was dem neuen Investor viel Spott einbringt.

15. August 2012 - Haberleitner holt sich den langjährigen dm-Manager Peter Krammer als operativen Vorstand an Bord. Er selbst fungiert als Vorstandsvorsitzender (CEO). Erst im Mai 2013 ist das dayli-Management mit dem Einzug von Hanno Rieger, ehemaliger Österreich-Chef bei Lidl, als CMO ("Chief Marketing Officer") und Andreas Bachleitner, zuletzt Adeg-Vorstand, als Finanzvorstand (CFO) komplett.

23. November 2012 - Völlig überraschend steigt der Glücksspielkonzern Novomatic zu 50 Prozent als Finanzinvestor bei dayli ein. In der Glücksspielbranche wird der Einstieg als kluger Schachzug gewertet. Der niederösterreichische Konzern könnte sich so langfristig Standorte für Glücksspielsalons sichern, im Falle, dass dayli-Filialen zusperren, könnte Novomatic als Eigentümer laufende Mietverträge des Einzelhändlers übernehmen, wurde damals spekuliert. Später wird bekannt, dass Novomatic für seinen Anteil 1 Euro sowie ein Darlehen von 10 Mio. Euro gezahlt hat.

30. Dezember 2012 - Haberleitner kündigt an, rund 600 ehemalige Schlecker-Filialen in Deutschland reaktivieren zu wollen. Bereits im Frühjahr sollen die ersten Filialen öffnen. Der Deutschland-Start muss wegen fehlender Finanzmittel mehrmals verschoben werden. Wegen fehlender Unterstützung in Österreich stellt Haberleitner die Übersiedelung des Firmensitzes nach Deutschland in den Raum und droht mit dem kompletten Rückzug aus Österreich. Bis dato wurde noch kein einziger dayli-Standort in Deutschland eröffnet.

17. Jänner 2013 - dayli macht in Pöggstall (NÖ) und Linz-Ebelsberg die ersten Filialen mit dem neuen Nahversorgerkonzept auf. In den Regalen findet sich ein Sammelsurium aus frischem Obst und Gemüse, Mehl, Soja-Desserts, Fertiggerichten, Kochlöffel, Pfannen, Aktenordner, Kosmetik- und Hygieneartikeln, Zigaretten, Zeitschriften, Kleidung usw. Haberleitner stellt auch Dienstleistungen vom Einkaufskorb heimtragen, Fotodrucken, Scannen und Faxen bis zu Beratungen im Versicherungsbereich und Leihwägen in Aussicht. In den neuen Filialen gelten auch neue Öffnungszeiten, am Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr und unter der Woche je nach Standort von 7.00 bis 20.00 Uhr. Die gesetzliche Grundlage dafür sieht das Unternehmen in einer Gastronomiekonzession geschaffen, zumal jeder Standort über ein Bistro verfügen soll. Das ist der Beginn eines monatelangen Streits um die Sonntagsöffnung.

9. April 2013 - Auf der ersten Pressekonferenz seit der Übernahme kündigt das dayli-Management an, in Österreich in allen damals 885 Filialen Sonntags aufsperren zu wollen und legt sich damit mit Gewerkschaft, Kirche und Politik an. Außerdem räumt Haberleitner einen Finanzbedarf von 114 Mio. Euro allein für 2013 für den Umbau bestehender Filialen sowie für Neueröffnungen ein.

25. April 2013 - Miteigentümer Novomatic schaltet sich in den Streit um die Sonntagsöffnung ein und pfeift dayli zurück. Bis die Rechtslage eindeutig geklärt ist, lasse dayli seine Geschäft am Sonntag zu, so Novomatic damals.