dayli: Chaos hinter leeren Regalen

Bei dayli liegen die Nerven blank: Am Dienstag hat dayli-Masseverwalter Rudolf Mitterlehner 2200 Mitarbeiter der Drogeriemarktkette „vorsichtshalber“ im Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet. Zudem wird am 1. August eine weitere Minus-40-Prozent-auf-Alles-Runde eingeläutet, um Geld in die Kassa zu spülen.

„Sie fahren die Firma an die Wand. Es scheint nicht so, als wären sie an einer Weiterführung interessiert“, sagt Ex-dayli-Eigentümer Rudolf Haberleitner im KURIER-Gespräch. Er habe drei potenzielle Investoren an der Hand – eine türkische und eine polnische Gruppe sowie einen Gastronomen aus Österreich. Die Angebote würden seit 16. bzw. 23. Juli auf dem Tisch liegen. „Aber der Masseverwalter reagiert nicht darauf und sagt, er könne Unterlagen, die die Investoren brauchen, nicht so schnell zur Verfügung stellen. Haberleitner: „Deswegen habe ich heute meinen Flug nach Warschau abgesagt.“ Mitterlehner kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen: „Sie bekommen alle Unterlagen von mir, sofern sie Haberleitner nicht ohnehin selbst hat. Im übrigen waren die Investoren gestern bei mir und brauchen gar keine Unterlagen mehr.“ Wie lange die Verhandlungen noch dauern, ist offen.

Am Dienstag wurden die Gehälter für den Zeitraum 5. bis 31. Juli – also für die Zeit seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens – überwiesen. Auf die Juni-Gehälter müssen die Mitarbeiter weiter warten. Für die Überweisung ist der Insolvenzentgeltfonds zuständig.