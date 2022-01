Führender Darknet-Marktplatz vom Netz genommen

Unter Darknet versteht man den unregulierten Teil des Internets. Um sich einzuwählen braucht am einen speziellen Webbrowser (Tor-Browser) und man muss wissen, wo man hin will – denn die Seiten werden nicht in normalen Suchmaschinen indiziert. Man kann sie also nicht googlen. Die Daten werden im Normalfall verschlüsselt übertragen.

Das Darknet ist per se nicht illegal, sondern es ermöglicht rechtsfreie Räume. Der Hackers und IT-Sicherheitsberater Linus Neumann vom deutschen Chaos Computer Club beschrieb es als „ein Netz ohne Zensur und Überwachung, mit all seinen Vor- und Nachteilen“. Einerseits ermöglicht es beispielsweise Journalisten und Oppositionellen in autoritären Regimen, zu kommunizieren. Andererseits eröffnet es natürlich auch Kriminellen Spielräume: Auf Darknet-Marktplätzen werden unter anderem Drogen und Waffen gehandelt.