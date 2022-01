AK warnt: Betrugsversuche bei Online-Geschäften steigen

Homeoffice, geschlossene Geschäfte oder Quarantäne: Das Jahr 2021 hatte für viele coronabedingt etliche Einschränkungen mit sich gebracht. Viele Einkäufe wurden in der virtuellen Welt getätigt, was laut Arbeiterkammer (AK) Burgenland so manche Tücken birgt und den Betrügern in die Hände spielt.

„Nicht nur, dass durch das vermehrte Online-Shopping das Risiko steigt, Opfer von unseriösen Machenschaften zu werden: Es kann es aber auch ziemlich teuer werden, wenn Konsumentinnen und Konsumenten in eine Mahn- und Inkassospirale geraten“, warnt Christian Koisser, Leiter des AK-Konsumentenschutzes.