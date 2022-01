Burgenland: Unbekannte verklebten Türschlösser zu Impfzentrum

Beim Burgenländischen Impf- und Testzentrum (BITZ) in Gols (Bezirk Neusiedl am See) sind am Samstagabend zwei Türschlösser mit Klebstoff verstopft worden. Die Polizei ermittelt, bestätigte ein Sprecher am Mittwoch einen Krone-Bericht. Ob es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Impfgegner handeln könnte, lasse sich noch nicht sagen. Im Dezember hatten sich jedoch ein paar Gegner vor dem BITZ mit Schildern postiert.

Aktion entdeckt

Die Täter machten sich abends, nach Ende der Öffnungszeit ans Werk. Entdeckt wurde die Aktion vom Reinigungspersonal, das die Türen nicht mehr abschließen konnte und die Exekutive verständigte.