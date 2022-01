Wo das Virus zirkuliert und welche Rolle der Tourismus spielt

Ein Rennen mit wechselnder Führung um die Spitze der Höchstwerte liefern sich seit Tagen zwei Tourismusbezirke. Am Dienstag lag Kitzbühel in Tirol mit einer 7-Tage-Inzidenz von 3.517,5 vor St. Johann im Pongau in Salzburg mit 3.432,8. Nur noch acht weitere Bezirke liegen höher als 1.000, bis auf Bludenz in Vorarlberg alle in Salzburg und Tirol.