Damen-Nachtslalom in Schladming: Corona erlaubt keine Zaungäste

Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen mit offizieller Akkreditierung. Überwacht wird dies vom Veranstalter, aber auch von der Exekutive. Die Polizei rüstet sich für Kontrollen auch abseits, etwa was die Einhaltung der 2-G-Regel in Schladminger Lokalen betrifft. „Wir werden am Rande des Sportevents genau auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnamen achten“, kündigt der Bezirkspolizeikommandant von Liezen, Siegmund Schnabl, an. Mit heute, Dienstag, tritt zudem auch die 2-G-Kontrollpflicht im Handel abseits von Geschäften mit lebensnotwendigem Bedarf in Kraft.