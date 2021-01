"Die Leute sind müde": Die Kitzbühel-Rennen im Zeichen Coronas

An der Bar haben Mitarbeiter vor dem Lockdown den Kult-Satz von Stammgast Arnold Schwarzenegger auf einer Tafel hinterlassen: „I’ll be back.“ Die Unternehmerin blickt ebenfalls „grundoptimistisch“ in die Zukunft, sagt sie und hofft, dass die Zwangspause für den Tourismus in Tirol zu einem Umdenken führt: „Das ist eine riesige Chance, dass es mehr Richtung Qualität statt Quantität geht.“

Neuausrichtung

Das Image des Landes hat unter dem Covid-Ausbruch in Ischgl gelitten. Mit dem Cluster in Jochberg und den daraus resultierenden Renn-Absagen kam auch Kitzbühel in die Schlagzeilen. „Jetzt haben wir die Misere“, sagt Rasmushof-Chefin Reisch.

Die Aussichten sind auch so trübe. „Die Saison ist wahrscheinlich gelaufen“, glaubt Michael Keuschnigg vom Restaurant First Lobster in Kitzbühel, wo in einer normalen Saison 4.000 bis 5.000 Hummer serviert werden. Dass die Gäste nach all den Debatten ausbleiben, fürchtet er nicht: „Ich glaube schon, dass die Leute wieder kommen.“