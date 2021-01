Kitzbühel-Rennen: Viele Fragezeichen über dem Hahnenkamm

Welcher finanzielle Schaden entsteht dem Ski-Club durch die Geisterrennen?

An einem normalen Hahnenkammwochenende werden am Fuße der Streif bis zu 100.000 Fans begrüßt. Die ausbleibenden Zuschauereinnahmen fallen extrem ins Gewicht. "Der Best Case wäre, wenn wir mit einer Null aussteigen", erklärt Huber.

Wie funktionieren die Covid-Maßnahmen im alpinen Ski-Weltcup?

Das Präventionskonzept, das der ÖSV beim Saisonauftakt im Oktober in Sölden präsentiert hat, dient mittlerweile als Blaupause für alle Weltcuprennen: Die Bewerbe finden ausnahmslos ohne Publikum statt, alle Beteiligten, vom Rennläufer bis zum Journalisten, müssen einen negativen Covid-Test vorlegen. Dazu wird im Zielgelände penibel auf die Abstandsregeln geachtet. Dank dieser strengen Vorgaben konnte der Weltcupkalender fast programmgemäß eingehalten werden.

Wird man nach den Testungen das Rennen in Kitzbühel live sehen können?

Der Zielraum in Kitzbühel ist praktisch mitten im Ort. Allerdings wird der Bereich kommende Woche weiträumig abgesperrt. Auch die Skipisten entlang der Streif sind an den Renntagen gesperrt. Für Ski-Touristen ist die Hahnenkammbahn zwar geöffnet, Profis und Offizielle haben allerdings Vorrang. Bürgermeister Klaus Winkler appelliert an die Vernunft der Ski-Fans: "Kommt bitte heuer nicht nach Kitzbühel!"