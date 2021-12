Größte Darknet-Drogenbande in Österreich geschnappt

In einer gemeinsamen Aktion des Landeskriminalamtes Wien und des Bundeskriminalamtes wurde am 8. Dezember eine mutmaßliche Drogenbande in Wien-Floridsdorf und im südlichen Niederösterreich geschnappt. Drei Männer und zwei Frauen sollen seit 2011 einen Darknet-Drogenverkauf organisiert haben.

Der Darknet-Verkäufer hieß "George1580", doch hinter dem Profil steckten mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 33 und 48 Jahren. Die Bande soll Cannabis in Niederösterreich und Wien selbst hergestellt und in alle Bundesländer verkauft haben. Die Drogen-Pakete wurden u. a. als Knuspermüsli getarnt und sollen "sehr fachmännisch" verpackt gewesen sein, schildert ein Ermittler.