Mit 22 Kugeln Kokain: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Die Polizei wurde im Zuge von Ermittlungen auf einen 24-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen in Wien-Liesing aufmerksam, der Kokain an mehrere Abnehmer verkauft haben soll. Am 23. November wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen.

Es wurden 22 Kugeln Kokain und rund 700 Euro sichergestellt. Der mutmaßliche Drogendealer wurde in eine Justizanstalt gebracht.

