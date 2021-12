Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Favoriten gekommen. Ein 50-jähriger Mann soll während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten haben und in der Folge mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen sein.

Die Polizei konnte den Mann aus seinem Fahrzeug befreien und bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung reanimieren. Die Rettung rückte mit mehreren Teams an und übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lenker und die Beifahrerin des anderen Pkw erlitten leichte Verletzungen.

