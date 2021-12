Mitglied eines Rockerclubs erpresst: Sechs Festnahmen in Wien

Ein früheres Mitglied eines Wiener Rockerclubs zeigte bei der Polizei mehrere Personen an, die ihn bedroht und erpresst haben dürften.

Der 25-Jährige wollte angeblich aus der Vereinigung austreten, weshalb er Mitte September stundenlang von anderen Mitgliedern in einer Wohnung festgehalten sein dürfte. Dort sollen Männer im Alter zwischen 23 und 37 Jahren den jungen Mann bedroht, geschlagen und zu menschenunwürdigen Handlungen genötigt haben.

Die Tatverdächtigen dürften dann das Opfer nach mehreren Stunden freigelassen und von ihm mehrere tausend Euro "Aussteigegebühr" erpresst haben. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten, sechs Personen auszuforschen.

Cobra- und WEGA-Einsatz

Mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra sowie der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) wurden sechs Männer an ihren Wohnadressen in Floridsdorf festgenommen. Vier von den Männern wurden in eine Justizanstalt gebracht, die weiteren zwei Tatverdächtigen wurden nach ihren Vernehmungen auf freiem Fuß angezeigt.

In ihren ersten Befragungen zeigten sich die Männer teilgeständig, sagte ein Polizeisprecher.

