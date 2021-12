Am Mittwochmorgen wurden Polizei und Berufsfeuerwehr wegen eines Zimmerbrandes in einem Leopoldstädter Männerwohnheim alarmiert. Das Feuer breitete sich auf angrenzende Zimmer aus, die Feuerwehr konnte den Brand aber löschen. An Ort und Stelle soll ein 31-jähriger syrischer Staatsangehörige zugegeben haben, für den Brand verantwortlich zu sein.

Ein Motiv dürfte der Mann aber nicht angegeben haben, vermutlich wurde der Brand mittels offener Flamme gelegt. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide wurden später in häusliche Pflege entlassen. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

