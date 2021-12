Auf ihrer Streife am Mittwochnachmittag wurden zwei Beamte in der Donaustadtstraße von einem Laserpointer mit grünem Licht geblendet. Während der Lenker im Gesichtsbereich anvisiert wurde und keine Verletzungen davontrug, wurde dem Beifahrer direkt in die Augen gezielt. Der Beamte erlitt starke Schmerzen und begab sich in eine Augenambulanz. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Nun wird gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, der versuchten sowie vollendeten schweren Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf einen Beamten ermittelt.

Achtung bei Laserpointer

Durch Laserpointer kann es zu schweren Schädigungen der Netzhaut und irreversiblen Einschränkungen der Sehschärfe kommen. Bei Laserpointern, vor allem bei Hochleistungs-Laserpointern handelt es sich um kein Spielzeug. Personen, die derart leichtfertig mit einem Laserpointer hantieren, müssen sich den schweren Folgen ihres Handelns bewusst sein, mahnt die Polizei.

