Mordprozess gegen Bierwirt: "Ich war das. Die Fakten liegen am Tisch"

Drei Anwälte

Der Angeklagte hat gleich drei Verteidiger an seiner Seite. Neben Manfred Arbacher-Stöger und Rudolf Mayer sitzt auch noch Gregor Klammer im Saal. Das irritiert Richter Nachtlberger: "Ist das für Sie in Ordnung, dass Sie drei Verteidiger um sich scharen?" Ja, nickt der Angeklagte. "Ich sage nichts", erklärt der dritte Verteidiger.

Die Staatsanwältin wirft dem Angeklagten nicht nur den Mord an Maria M. in ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau vor. Schon eine Woche zuvor soll der Bierwirt in der Wohnung einen Schuss abgefeuert haben - die Kugel schlug über dem Türstock ein. Deshalb muss er sich auch wegen schwerer Nötigung verantworten.

Konkret kam L. in die Wohnung seiner On-Off-Lebensgefährtin. Doch anwesend waren nur ihre Eltern und die Kinder. "Ich wollte meine Pistole holen", sagt Albert L. Er hatte sie illegal besessen. Genauso wie eine weitere. Als ihn der Schwiegervater der Wohnung verweisen wollte, soll L. die Waffe gezogen haben. "Kann ich jetzt mit meiner Tochter reden? Geh weg, oder ich erschieß dich."

"Das stimmt nicht", sagt der Bierwirt. Zumindest könne er sich nicht daran erinnern. Er sei zur Wohnung gekommen, weil er sich die Waffe für seinen Selbstmord holen wollte. "Dann habe ich Stimmen gehört, die mich nicht gehen lassen wollten."

"Wie viel haben Sie da getrunken gehabt?", fragt der Richter. "Ich war ziemlich am Limit", bekommt er als Antwort.

Richter: "Warum schießen Sie in den Türstock, wenn Sie sterben wollen?"

Angeklagter: "Dann war Ruhe im Haus."

Kein Erinnerungen

Albert L. beging keinen Selbstmord. Doch als seine Lebensgefährtin von dem Zwischenfall erfuhr, beendete sie die Beziehung zu dem Mann endgültig. Anzeige erstattete sie keine. "Sie hat oft mit mir Schluss gemacht", erklärt der Bierwirt dazu.

Eine Woche später kam Albert L. zur Wohnung zurück. An diesem Tag, erklärt er, hätte er schon beim Duschen in der Früh eine Flasche Wodka getrunken und Psychopharmaka eingenommen. "Dann habe ich ein paar Schnäpse bei einem Freund getrunken. Mittags bin ich ins Geschäft gefahren, da habe ich weitergetrunken. Und ab ca. 17 Uhr kann ich mich an nichts erinnern."

Er wisse auch nicht mehr, wie er schließlich zur Wohnung von Maria M. kam.

Laut Anklage überredete er seine Tochter, ihn in die Wohnung zu lassen. Dann schoss er Maria M. in den Oberschenkel. "Nimm die Kinder und verlass die Wohnung", soll er einem Nachbarn gesagt haben, der sich in der Wohnung aufhielt. Dann fiel der zweite Schuss. Ein Kopfschuss. "Maria ist tot. Adoptiere meine Kinder. In 20 Jahren komm ich raus, dann will ich sie sehen", erinnert sich der Nachbar.

Schnaps auf ex

Wenig später stand er noch einmal vor seiner Tür, verlangte Alkohol. Mit zwei Flaschen Schnaps setzte er sich dann auf eine Holzbank, trank die Flaschen fast ex und wartete auf die Polizei.

"Der Angeklagte hat offensichtlich nicht verkraftet, dass die Frau einen Schlussstrich gezogen und ihn endlich verlassen hat", sagt die Staatsanwältin. "Ich hätte ihr nie etwas getan. Es gab keinen Grund dafür", sagt Albert L. Er habe am Tag der Tat sieben bis acht Promille gehabt.

"Er hat das Schlimmste getan. Er hat die Mutter seiner Kinder getötet", sagt Anwalt Arbacher-Stöger. Doch man müsse seine Alkohol- und Drogenabhängigkeit berücksichtigen. Und er appelliert, seine mediale Vorgeschichte (der Prozess gegen Politikerin Sigi Maurer) nicht einfließen zu lassen. "Da ist er nicht sympathisch rübergekommen. Vielleicht ist das auch hier so. Aber das darf man nicht bewerten. Das hier ist kein Sympathiegericht."

Ein Urteil soll am 22. Dezember fallen.