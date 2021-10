Mordverdächtiger Bierwirt stellte Enthaftungsantrag

Justizintern und in Anwaltskreisen für Verwunderung sorgt jener Betreiber eines Bierlokals, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Mordes ermittelt, weil er am 29. April 2021 in Wien-Brigittenau mit einer Faustfeuerwaffe auf seine Ex-Freundin geschossen haben soll. Die 35-Jährige starb in einem Spital. Obwohl das Gesetz bei Mordverdacht die bedingt obligatorische U-Haft vorsieht, stellte der Bierwirt einen Enthaftungsantrag, der nun vom Landesgericht abgewiesen wurde.