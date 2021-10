Festnahme: Trotz Delogierung Wohnung betreten und Vermieter bedroht

Der 50-jährige Verdächtige wurde im September aus seiner Kellerwohnung gerichtlich delogiert, dennoch dürfte er sich danach mehrmals über ein Fenster Zutritt zu seiner ehemaligen Wohnung verschafft haben. Einmal soll der Mann auch ein Fenster beschädigt haben.

Am Dienstag traf er dann in der Wohnung den ein Jahr jüngeren Vermieter und drohte ihm mit dem Tod, wenn er nicht in der Wohnung bleiben dürfe.

Der Vermieter verständigte die Polizei, die den 50-Jährigen festnahm.

