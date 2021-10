Zwei Schwerverletzte nach Arbeitsunfällen in Wien

Zwei Arbeiter sind bei Unfällen in Wien am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Laut Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung, wurden die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr in die Steinbrechergasse in der Donaustadt gerufen.

Ein 29-Jähriger war ein Stockwerk tief abgestürzt und hatte sich schwere Verletzungen am Oberkörper zugezogen.