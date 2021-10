Vorrang missachtet, Motorradfahrer erfasst und Fahrerflucht begangen

Am Montagnachmittag kollidierten bei der Kreuzung Felberstraße/Selzergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus ein Auto und ein Motorrad. Zeugen gaben an, dass der Autofahrer die Vorrangregeln missachtetet hatte und ohne abzubremsen in die Kreuzung gefahren war. Dort kam es zu dem Zusammenstoß.

Danach soll der Autolenker stehengeblieben und ausgestiegen sein und behauptet haben, er wolle schnell das Pannendreieck aufstellen. Laut den Zeugen stieg er dann aber plötzlich ins Auto und flüchtete.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: