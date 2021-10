18-Jähriger soll seine Mutter in Wien mit Messer bedroht haben

In der Mittagszeit wurde die Polizei am Montag wegen einer gefährlichen Drohung in einer Brigittenauer Wohnung alarmiert.

Eine Frau flüchtete ins WC und verständigte die Polizei, weil ihr 18-jähriger Sohn im Zuge einer Diskussion wütend geworden sei und ein Messer gezückt haben soll.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den jungen Österreicher festnehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

