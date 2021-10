Gruppe von Jugendlichen am Wiener Heldenplatz attackiert und bedroht

Am Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung am Heldenplatz in der Wiener Innenstadt.

Eine Gruppe von Jugendlichen sollen drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren mit Flaschen beworfen, körperlich attackiert und mit Messer bedroht haben.

Die Beamten konnten rasch einen 16-jährigen Deutschen sowie einen 18-jährigen Österreicher anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung konnten die Polizisten zwei Messer sicherstellen. Derzeit wird noch nach weiteren Tatverdächtigen gesucht.

