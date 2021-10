In die Luft und aus Fenster geschossen: Zwei Anzeigen in Wien

Am Sonntag kam es zu zwei Fällen der Verwendung von Schreckschusspistolen in Wien-Leopoldstadt und in der Donaustadt.

Zuerst wurde die Polizei wegen der Abgabe von Schreckschüssen am Volkertplatz alarmiert. Ein 44-Jähriger soll insgesamt fünfmal mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Der Deutsche wurde angehalten und die Beamten konnten die Pistole sicherstellen.

Ein 29-Jähriger dürfte im Bereich der Erzherzog-Karl-Straße neunmal aus einem Fenster geschossen haben. Die Polizei konnte in seiner Wohnung eine Gasdruck- sowie eine Leuchtpistole und Gaskartuschen sicherstellen.

Die zwei Männer wurden mehrfach angezeigt und ihnen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei den Vorfällen gab es keine Verletzten.