Opfer um Zigaretten gefragt und krankenhausreif geschlagen

Am Sonntagvormittag soll ein Mann in der Böcklinstraße in Wien-Leopoldstadt körperlich attackiert worden sein.

Ein 26-Jähriger soll den 30-Jährigen zuerst um Zigaretten gefragt haben. Danach dürfte der Russe die Zigaretten und auch dessen Kopfhörer an sich genommen haben und geflüchtet sein.

Laut Opfer verfolgte er den Tatverdächtigen, der ihn kurze Zeit später geschlagen hatte. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 26-Jährige festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt gebracht werden.

Der attackierte Mann wurde vor Ort von Einsatzkräften der Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

