Wieder geschleppte Personen in Wien-Favoriten aufgegriffen

Nachdem am vergangenen Dienstag insgesamt 49 geschleppte Personen auf offener Straße in Wien-Favoriten aufgegriffen wurden, konnte die Polizei am Montagmorgen weitere 23 fremde Personen entdecken.

In der Favoritner Liesingbachstraße wurden 22 Syrer und ein Palästinenser angehalten, die sich nicht regelmäßig im Bundesgebiet aufhielten. Im Anschluss wurden sie in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.