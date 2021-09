49 geschleppte Personen auf offener Straße in Wien aufgegriffen

Am Dienstagnachmittag wurden in der Favoritner Bitterlichstraße und in der Gadnergasse insgesamt 49 Personen auf offener Straße aufgegriffen. Die Polizei wurde von einem Passanten alarmiert.

Bei den Personen handelt es sich um 43 syrische und 6 ägyptische Staatsbürger, die sich nicht rechtmäßig in Österreich aufhielten. Die geschleppten Personen wurden daraufhin in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, wo die Fremdpolizei und Anhaltevollzug weitere Amtshandlungen übernahm.

Derzeit gibt es keine Informationen über den Transport und die Route der geschleppten Personen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: