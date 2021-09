Polizei bittet um Hinweise nach Tankstellenraub in Wien-Floridsdorf

Am Montagabend, kurz vor 22 Uhr, kam es in der Wagramer Straße in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Raub in einer Tankstelle.

Ein derzeit noch unbekannter Mann dürfte eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse genommen haben. Der Mann konnte anschließend flüchten.

Die Beamten konnten den Täter bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht lokalisieren. Die Mitarbeiterin der Tankstelle wurde beim Raubüberfall nicht verletzt.

Der 170 bis 175 cm große Mann trug schwarze Klamotten (Hoodie, Kapuze, Baseballkappe, Hose und Schuhe), eine weiße FFP2-Maske und einen dunklen Rucksack.

