Mordanklage für Bierwirt: „In 20 Jahren will ich meine Kinder sehen“

Albert L. schweigt. Er sei noch nicht bereit, über die Tat zu sprechen, sagte er zu einem Sachverständigen. Die nächste Gelegenheit, zu sprechen, hat der als „Bierwirt“ bekannt gewordene Mann in absehbarer Zeit vor Geschworenen im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Die Mordanklage gegen den 43-Jährigen ist fertig. Albert L. soll am 29. April seine Lebensgefährtin Marija M. in einer Wohnung in der Winarskystraße in Wien-Brigittenau erschossen haben. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft bzw. lebenslang.

Seit rund 15 Jahren waren die beiden ein Paar, sie haben zwei gemeinsame Kinder (13 und 3 Jahre alt). Doch schon lange war die Beziehung kaputt. Albert L. soll seiner Lebensgefährtin sogar mehrmals im Bett eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben.