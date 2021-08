Freizeitforscher: „Corona verstärkt Trend zum Urlaub zuhause“

Zur Person

Prof. Mag. Peter Zellmann (72) leitet seit 1987 das Institut für Freizeit- und Tourismusforschung (IFT). Er studierte an der Universität Wien Psychologie und Pädagogik. Als Lehrbeauftragter war er unter anderem an der Wirtschaftsuniversität Wien, Universität Potsdam und der Hochschule Bremen tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Freizeit- und Tourismuspolitik, im Freizeitverhalten und in der Sportentwicklung.