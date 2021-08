Zwischenbilanz: Ein Urlaub wie damals

Pauschalreise

Stornos gebe es „viel weniger als erwartet“, hat sie festgestellt. „In meinem Betrieb hatten wir heuer nur zwei.“ Riedl rät jedoch, unbedingt eine Pauschalreise zu buchen. „Am besten mit einer Flexgarantie. Das bedeutet, ab einem Betrag von 29 Euro pro Buchung kann bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umgebucht oder storniert werden.“ Die heimischen Reisedestinationen seien mit der Buchungslage heuer aber trotz wieder steigender Reiselust der Niederösterreicher durchaus zufrieden, weiß Riedl. „Ausnahme ist die Stadthotellerie, der die internationalen Gäste immer noch fehlen, von denen man dort großteils lebt.“

„Natürlich leiden wir mehr als Destinationen mit Bergen oder Seen, das ist ganz klar“, bestätigt das Klaus Lorenz, Tourismusdirektor in Baden: „Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Auslastung aber schon wieder.“ Im Juni und Juli habe er positiv registriert, dass wieder mehr internationale Gäste in Baden gesehen wurden.

In der Tourismusregion Wiener Alpen im Landessüden haben die etablierten Unterkunftsgeber bereits seit Anfang Juli „volle Bücher“, kann Geschäftsführer Markus Fürst vermelden. Es gebe aber auch viele Quartiere mit freien Kapazitäten und der Zuversicht, dass sich die Betten im Lauf der nächsten Wochen bis in den Herbst hinein füllen werden. Man biete flexible Stornobedingungen. „Die Erfahrungen zeigen, dass Ferienwohnungen unverändert beliebt sind, genauso wie familiäre Gastgeber – beispielsweise der klassische Urlaubsbauernhof“, so Fürst. In Summe konnten die Wiener Alpen im Juni im Vergleich zum Vorjahr ein Nächtigungsplus von 28 Prozent verzeichnen.