Superhelden machen sich für kranke Kinder stark

Sie sorgen mit ihren Auftritten regelmäßig für Staunen – und für leuchtende Kinderaugen. Rund 25 Mitglieder des Vereins „Cosplay Entertainment Austria“ um Vorsitzenden Michael Bäcker aus Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt ziehen in voller Kostümierung in den Kampf für die gute Sache.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin hat Bäcker seine Leidenschaft für Comic-Superhelden zur Berufung gemacht. „Wir sind schon seit Jahren zu Comic Conventions gefahren und da bin ich in Deutschland auf einen Verein aufmerksam geworden, der Kindern hilft“, erinnert er sich. Seither gilt auch sein volles Engagement dem Wunsch, Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben und kranke Kinder zu Hause pflegen, sie aber nicht richtig versorgen können, zu unterstützen. „Zum einen in finanzieller Hinsicht, indem wir Arzt- und Medikamentenkosten übernehmen, wenn die Krankenkasse nicht zahlt. Zum anderen betreuen wir diese Familien auch zu Hause oder statten den Kindern im Krankenhaus einen Besuch ab.“ Bis zu zwei Mal pro Quartal komme man zu jeder Familie, die darum bittet, erzählt Bäcker. In ganz Österreich. „Verkleidet als Lieblingssuperheld oder als Lieblingsprinzessin der Kinder bringen wir Spiel und Spaß mit und können so auch die Eltern ein bisschen entlasten.“