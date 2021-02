WEGA-Superhelden überraschen kranke Kinder im Spital

Die jungen Patienten und das Personal des St. Anna Kinderspitals versammelten sich am Montagvormittag hinter den Fenstern ihrer Stationen: Ein ganz besonderer Besuch stand an. Batman, Superman, Spiderman, Thor, Flash und Batwoman seilten sich vor den Augen der Kinder vom Dach des Krankenhauses ab.

Spiderman schlug Purzelbäume in der Luft, Thor posierte mit seinem Hammer. Die Helden winkten den Kindern durch die Fenster zu und sorgten so am internationalen Kinderkrebstag für etwas Abwechslung im Leben der teils schwer kranken Kinder, die in Corona-Zeiten auch nur wenig Besuch bekommen können.