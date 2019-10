WEGA im Kostüm: Superhelden seilten sich vor Kindern im Spital ab

Der Helikoper landet am Dach und wenig später seilen sich die Superhelden vor den Fenstern der Kinderstation ab. Die verkleideten WEGA-Beamten winken, posieren in Superhelden-Manier. Spiderman macht sogar einen Kopfstand in der Luft. Mit dabei bei der Aktion ist neben Batman, Captain America, Flash und Thor heuer erstmals auch Wonder Woman, die von einer Polizistin des Stadtpolizeikommandos Josefstadt dargestellt wird. Die Polizeimusik sorgt mit zugehöriger Filmmusik für die nötige Spannung.